粉臉被線香煙頭燙傷破相 求償10餘萬及後續整型

線香的煙頭溫度高，拜拜時持香要特別注意，觸到纖嫩皮膚很難賠。（記者楊政郡攝）

2017-11-09 11:13

［記者楊政郡／台中報導］家住高雄的侯姓女大學生，今年8月到台中市東區知名媽祖廟樂成宮拜拜，手持點燃的線香逐廳參拜，當時參拜人潮擁擠，正好楊姓女子與家人也到了華陀廳，楊女在前參拜後徒然回頭轉身，右臉頰觸到侯女線香的煙頭，造成單點二度燒燙傷，楊女破相要求醫美整形初步要10餘萬元，又要後續整型，雙方和解不成，檢察官依過失傷害起訴侯女。

起訴書指出，106年8月2日侯姓女大學生一人到樂成宮參拜，與一般信眾一樣點燃9支線鄉，逐一到各神明廳去參拜，但是樂成宮香火鼎盛，一般白天時間人潮擁擠，線香煙頭不能拿太低，接觸到人的皮膚及衣服都可能發生意外，而到該宮華陀廳，長相清秀的楊女（約30餘歲）與家人也在拜拜，楊女一回頭，右臉頰竟直接觸到侯女的煙頭，雖然短暫一觸，因煙頭如木炭的溫度頗高，立即造成二度灼傷，而且又正在最漂亮的臉部。

偵查期間檢察官希望雙方私下和解，但楊女破相，要求進行醫美及整形，一開始就要10幾萬元，還有後續整形等等，侯女是大學生，調解不成。檢方依過失傷害起訴聲請簡易處刑。

據悉，拜拜用的線香，主要是竹枝（香腳）為主，就如火紅的木炭，點燃後跟香菸煙頭的溫度差不多，煙頭的表面溫度攝氏上百度，焰心可高達攝氏600度左右，如果只是短暫的碰觸，等於接觸到上百度的木炭。