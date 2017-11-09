議員要求保障社工安全 嘉縣︰將請保全

2017-11-09 10:56

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣社會局今年8月發生社工人員遭家暴安置個案的先生亮刀恐嚇事件，導致社工人心惶惶；嘉義縣議員黃嫈珺今天在嘉義縣議會定期會縣政總質詢時，要求社會局重視社工人身安全，提供公務車及隱密停車位等；嘉義縣社會局長楊健人表示，縣長張花冠已指示編列預算，明年1月起社會局將有保全進駐，公務車、車位及計程車費等會讓社工人員申請使用。

嘉義縣義竹鄉柯姓男子長期對妻子家暴，恐嚇妻子娘家，嘉義縣社會局社工協助安置妻子；8月中旬他到社會局追問妻子人在哪裡，詢問不成竟亮刀恐嚇，9月多時更抱瓦斯桶要跟警方同歸於盡，被逮後被羈押至今。

黃嫈珺說，社會局社工大多是女性，該社工對工作具有熱忱，但遭恐嚇後內心恐懼，為躲避該男子，還剪去長髮躲避，甚至萌生辭意；黃嫈珺認為，若有類似特殊情況，社會局應讓設工優先使用公務車、提供地下室管制進出的隱密停車位等，避免社工被跟蹤，危及人身安全。

楊健人表示，已與社工進行瞭解需協助部分，社會局提供計程車津貼供社工申請，若有特殊情形，公務車及停車位會優先讓社工使用，未來將有保全進駐。

嘉義縣警察局長陳博珍表示，該男子經警方逮捕，已羈押，若社會局有需求，可派員至社會局進行防身術教學等。