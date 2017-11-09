以為當車手賺很多 酒店少爺改行錢減半還觸法

2017-11-09 10:57

〔記者黃良傑／高雄報導〕張姓酒店少爺與同事不和，以為車手好賺，放棄6萬元薪，結果不僅每月只拿到3萬元，還落在新興分局手裡，警方還搜出印有「童歌三百首」的毒咖啡包，共重31.42公克，張男懇求警方不要告訴女友和家人，令警啼笑皆非。

張男（25歲）供稱，每次拿到贓款的2％作為報酬，也就是1個多月只賺了3萬多元，比起在酒店上班時的薪水，足足少了一半，員警忍不住虧他，「之前抓到的車手，報酬都是3％」，張嫌聽後自嘆，「不懂市場行情，真是廉價勞工」。

中山所今指出，警方7日埋伏新興區七賢一路，拘提正要外出買飯的張男，在他身上起出2張人頭提款卡，今通知受害人並擴大追查，並在他的租屋處起出毒品，張男拜託警方不要告訴女友，因為也在酒店上班的女友，以為他在飲料店上班。

張男表示，自己原在酒店擔任幹部，女友也在酒店工作，半年前與同事不和離職，做慣酒店又嫌其他工作太勞累，失業後很快花光20幾萬元積蓄，每個月除房租外，還要付前妻1萬元贍養費、照顧2歲多的兒子。

他說，為了「男子的氣慨」，不想當小白臉拿女友的錢，上網找「輕鬆的工作」，9月間與詐騙集團搭上線，上游拿著人頭帳戶的提款卡給他，要他擔任詐騙集團車手負責提款；訊後張嫌被依詐欺、毒品罪嫌移送。

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