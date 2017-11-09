4案通緝犯遇警攔捕 淚與妻小道別

2017-11-09 10:41

〔記者廖雪茹／新竹報導〕身揹4案被判刑定讞須入監服刑7年又5個月的通緝犯陳姓男子，藏匿在新竹縣某工地工作，新工派出所接獲線報，便衣攔車假裝問路時，將他逮捕；上銬後，陳嫌自知即將與骨肉離開，請求員警讓他看看妻子和3個小孩，當場黯然淚下。警方則藉此案例宣導，為了最親愛的家人，切莫以身試法。

竹北警分局表示，新工所巡佐李政澍與警員謝宗憲接獲線報，得知陳姓通緝犯藏匿在芎林鄉水坑村租屋處，經多日明查暗訪，8日得知陳男將前往竹北市某處工地工作，便由所長張傑凱偕同多名警員，便衣在陳屋外埋伏守候。

果然，陳男嚼著檳榔叼根香菸，從屋內走出準備坐上門外停放的休旅車，另有2名男子也準備上車。員警見機不可失，立即發動車輛慢慢靠近該車後方將車堵住，張員為降低犯嫌的警戒心，急中生智上前假裝問路，再以迅雷不及掩耳的速度拉開車門，劈頭就問：「你是不是陳某某？警察！」，陳嫌嚇得發楞，見警方已團團包圍，當場坦承。

警方表示，員警將陳嫌帶下車當場逮捕，告知其因違反森林法、恐嚇取財及妨害自由等4案，被新竹地檢署發佈通緝。陳嫌在上銬後向員警提出一個要求：「可以讓我看看小孩嗎？這次進去要（關）好幾年！」

警方說，張傑凱給陳嫌一個告別的機會，拉下車窗，幫忙抱起小孩，讓他看看妻小；而平時逞凶鬥狠的陳嫌，一見3個小孩稚嫩的臉龐，不禁黯然淚下，不忘交代姊姊要看好弟弟，丈母娘看了也上前安慰女婿陳嫌要振作。

張傑凱表示，親情骨肉別離的場面總是令人鼻酸，但早知如此何必當初，法網恢恢疏而不漏，為了最愛的家人，請勿以身試法。訊後將陳嫌移送新竹地檢署。