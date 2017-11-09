「為非作歹者不予聘僱」公司 被查獲收購牛樟贓物

警方在陳男經營的生技公司倉庫，發現近百公噸的牛樟木塊及生產牛樟芝的工業設備。（記者彭健禮翻攝）

2017-11-09 10:39

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣警察局刑警大隊查獲在台中市經營生技公司的52歲陳姓男子，涉嫌收取源自國有林班地的牛樟木頭，並聘請非法移工從事切割等作業，進而轉售到中國，做為雕刻藝品之用。結果，警方在搜索公司時，發現聘僱職員八大準則，包括「作奸犯科為非作歹者不予聘僱」，顯得相當諷刺。

苗栗縣警察局刑警大隊於7月獲得情資，雲林縣籍黃姓男子、台中市籍蘇姓男子意圖牟取不非利益共組山老鼠集團，於新竹縣、苗栗縣、台東縣等國有林班地盜伐、收購珍貴的牛樟木等林木後販賣，而陳男為主要收購業者之一。

經刑大幹員追查，掌握被盜牛樟木，屯放在陳男位於台中市大肚區一處農地內的倉庫，遂報請台中地檢署檢察官指揮偵辦，昨天會同刑事警察局偵查第六大隊、台中市和平警分局、保七總隊第五、第九大隊、保三總隊第一大隊等單位警力及林務局人員，於台中、台北、台東等地同步搜索。

警方在陳男經營的生技公司倉庫，發現近百公噸的牛樟木塊及生產牛樟芝的工業設備，經林務局東勢林管處人員鑑識，其中近10公噸、市價約200萬元的牛樟木，來自國有林班地，警方逕予查扣、保管，其餘來路不明木塊先予採集樣本送驗，待檢驗結果再行處理。

警方並一併將陳、蘇、黃等3人，及生技公司倉庫內的2名本國籍工人、2名越南籍非法移工搜索拘提到案，依法偵辦。

警方於搜索過程中，發現這家生技公司的聘僱職員還有八大準則，為「一、吃喝嫖賭違法亂紀者不予聘僱，二、貪污舞弊結黨營私者不予聘僱，三、作奸犯科為非作歹者不予聘僱，四、吸毒酗酒委靡不振者不予聘僱，五、橫行霸道魚肉鄉民者不予聘僱，六、蓄鬍留辮刺清紋身者不予聘僱，七、長年吃齋體力不濟者不予聘僱，八、現職專業黨政軍者不予聘僱」。