驚傳台男在中國遭焚屍 台警逮3嫌犯

2017-11-09 14:02

〔即時新聞／綜合報導〕一名台籍張姓男子2009年因毒品及槍砲案遭通緝逃往中國東莞，3年前向在中國的台商蔡姓兄弟2人借款30萬元人民幣，疑似因張男欠債不還，蔡姓兄弟竟夥同其他4人將張男焚屍，今天傳出其中2人在中國被補，蔡姓兄弟和另一人則在台灣躲藏3年後，被新北刑大逮捕歸案。

49歲張姓男子2009年潛逃中國，2014年向經營塑膠工廠的蔡姓兄弟借了30萬人民幣，由於欠債不還，雙方發生爭吵，沒想到蔡姓兄弟竟與好友關姓、鄭姓及蕭姓男子，夥同中國籍周姓男子當街把張男擄走，先毆打致死再將其焚屍，最後把骨灰丟到河裡。

蔡姓兄弟中哥哥45歲、弟弟38歲，兩人沒有前科，此次卻因為金錢糾紛鬧出人命，其他同夥中兩人在中國被抓，被判刑13年，另一人則回台後生病過世，至於蔡姓兄弟和鄭姓同夥則是在台灣藏匿3年多後，最終仍被逮捕歸案。

事件是由張男生前女友在103年1月向中國東莞市虎門公安單位報案，中國公安循線在103年7月間，先後在山東省青島市查獲中國籍周姓嫌犯，並在上海市查獲台藉關姓嫌犯到案，106年6月2日經廣東省高級人民法院依非法拘禁罪判刑13年。其他3人則是在台被捕，警方訊後昨天依殺人等罪嫌將3人移送新竹地檢署偵辦。