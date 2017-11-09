豪宅遭槍擊的「賭神」 傳拿手戲是職棒簽賭「走地」

2017-11-09 00:16

〔記者王捷／台南報導〕台南安平區某間豪宅被轟了50多槍，傳出屋主楊姓男子是靠職棒簽賭起家的年輕世代，由於他靠「走地」玩職棒簽賭，賺多賠少，有佩服的朋友稱他為「賭神」，但「走地」是什麼？熟悉職棒簽賭的阿凱（化名）說，職棒簽賭俗稱「球板」，球板有許多種玩法，最常聽到的是「盤前」或「大小」，楊姓男子玩的「走地」也是其中一種。

阿凱說，「盤前」意思就是指在比賽開打前下注。比賽前，組頭會把賠率、比分都設定好，由賭客來下注，等比賽結果決定獲得的賭金。「大小」則是由組頭設定一個分數，比如設定8分，押A隊大的賭客就是期待比分能超過8分，押小的話就是期待比分小於8分。

「走地」又稱「滾球」是賭注比較浮動的玩法，開局時才開盤，賭注會隨著比分浮動，分為「受分」與「讓分」，比如A隊對上B隊，A隊開盤受分是1加30，意思是指賭客若押A隊贏B隊1分，賭客如果投資1000元就可以獲得300元，而「讓分」則是押輸幾分。

由於「走地」玩法的賭注會隨著比分有不同變化，以受分為例，第一局是組頭設定，A隊是1加30，那麼直到A隊拿下1分後，下一盤就可能會改成2加30，也就是要A隊拿下2分才會拿到賭金。

若是簽賭美國職棒，因為轉播秒差的關係，專業賭徒會準備訊號更好的無線衛星，減少轉播秒差，趁著組頭還沒改開盤時下注，就可以贏得賭金；但組頭吃虧以後，也會換訊號更好的接受器，來避免秒差問題。

如果真的要靠實力用走地賺賭金，賭客除了要對球隊、戰術有所了解，主要還要從運動新聞看投手最近的狀況，也會關心場地問題，比如洛杉磯的球場場地小、全壘打牆近，開出全壘打自然多，甚至有資深的賭客會關心風向、天氣，要靠走地贏錢並不是都靠運氣。