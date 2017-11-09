被警方查獲狙擊槍配喇叭彈 嫌犯：要「處決鴿子」

2017-11-09 00:03

〔記者王捷／台南報導〕台南市林姓男子疑涉販毒，並擁改造狙擊槍自保，被警方查獲他將槍枝藏在一處三層鴿舍內，改造空氣狙擊槍使用特殊鉛製「喇叭彈」，雖然沒有火藥但威力驚人。他辯稱，興趣是賽鴿，如果賽鴿飛輸了習慣會將賽鴿殺死，槍是用來「處決」飛輸的賽鴿，為取信警方，還大談「鴿肉經」，跟警方分享殺鴿後怎麼料理比較好吃。

綽號「阿水」、40多歲的林男，有多項毒品前科，疑擔心黑吃黑購買1萬多元的瓦斯狙擊槍自保。10月份，警方從一件毒品案，循線得知林男涉嫌販毒還擁槍，但林男平時足不出戶，住在舊台南縣區，個性相當低調，讓警方只有掌握林男的綽號、常出沒的地點，幾次暗中查訪都撲空。

6日警方向地院申請搜索票，到林男出沒處打算攻堅，豈料當時林男就在附近閒晃，警方一查之下才知道林男就是阿水，警方逮捕他後，到住處搜索，並在鴿舍內找到空氣狙擊槍及10多公克的毒品。

林男辯稱，這把狙擊槍沒用火藥，是普通的玩具槍，靠空氣加壓發射子彈，充氣一次可以發射約100發子彈，但警方檢測狙擊槍時發現，槍枝部分有改造，可能改裝過瓦斯鋼瓶，讓殺傷力提升，雖然只是裝了「喇叭彈」，彈測時鉛彈貫穿5片鋁板。

問到林男為何擁槍？這時林男才供稱，是為了「處決鴿子」，另警方一時聽不懂，這時他才說，是因為他喜歡玩賽鴿，只要鴿子飛輸了，就會拿槍會殺鴿，這個說法讓警方無法接受。

為了取信警方林男大談鴿肉經，鴿子殺死後用「三杯」、「鹽酥」最好吃，讓警方一度無言，訊後仍以毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例移送法辦。