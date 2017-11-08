嚇人！住家二樓起火 竟被抬出一個陌生人

花蓮縣吉安鄉南海四街一處民宅今晚傳出火警，火勢很快就被撲滅。（記者王錦義攝）

2017-11-08 21:55

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣吉安鄉南海四街一處民宅今晚傳出火警，火勢不大很快就被撲滅，離奇的是，消防人員在無人居住的二樓內發現一名男子，沒有生命跡象躺在地上被緊急送往醫院，目前急救當中，屋主嚇得說：「看到鬼喔？家裡就只有兩人住樓下，二樓是倉庫怎麼會有陌生人？」警方懷疑是闖空門的小偷，目前正清查身分釐清案情。

「有鬼喔？完全不認識那個在二樓的人」楊姓屋主說，她跟母親二人都住在樓下，今晚八點多在樓下看電視，突然鄰居大喊「失火了」她還以為是別人家失火，沒想到是自己家的二樓，因為家裡只有他們二人，所以跟消防員說家裡都沒人了，沒想到消防員竟從二樓抬個壯漢下來，「嚇死我了！」真的不知道怎麼家裡會有人。

「通往二樓的大門只有半截，所以若有小偷要跳進來也是很容易」楊姓屋主說，家裡68歲的老母親，常常講現金不見了，她過去一直以為是老人失智，一直把錢忘記放在哪裡或者花掉了，現在想想，二樓那陌生人可能偷偷住在他們家一陣子了，想起來就很恐怖。

吉安警方指出，由於現場沒有男子的證件資料，男子身高約170公分，身材壯碩，年齡約40~50歲之間，目前準備從指紋資料中清查男子身分，再來釐清案情。