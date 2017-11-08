女護士與已婚醫偷情自拍性愛片 判賠50萬

2017-11-08 21:47

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄林姓已婚醫師與涂姓護士偷情，多次上摩鐵嘿咻還自拍性愛影片，跨年夜於診所洗鴛鴦浴被醫師娘活逮，護士被告通姦判刑10月，可易科罰金，醫師娘指控通姦63次，民事求償200萬元，高雄地院只認定9次，判賠50萬元。

承審法官認為，雖然醫師娘指控有63次通姦，且林姓醫師事後坦承出軌，並提供通姦事證助妻提告，但足以認定通姦罪證確鑿的僅9次，認定慰撫金以100萬元較合理，且林男應負一半精神賠償的民事責任，全案仍可上訴。

醫師娘主張，涂姓女護士於101年9月起任職該診所護士，明知林醫師已結婚，卻自102年1月起至104年3月間與丈夫交往，並赴旅館偷情多達63次，還拍攝性愛影片紀念，她於103年跨年夜回診所，還撞見丈夫與涂女裸浴，醫師娘指涂女事後不反省，繼續與她的丈夫交往，讓她蒙受巨大精神痛苦，要求200萬元精神慰撫金。

護士涂女辯稱林醫師向她示愛被拒，後來雖有短暫交往，但在不知情狀況下被拍親密照，當她於102年9月發現林醫師已婚，就立即與他分手，但林醫師以傳發不雅親密照，脅迫與他繼續交往。

法院勘驗這些親密照和影片，認為涂女神色自若，並未閃躲鏡頭，與自稱遭威逼拍攝或偷拍差異甚大，民事法庭審酌性愛影片次數，以及2人確上摩鐵的次數，估算共達9次，判決涂姓女護士需賠醫師娘50萬元。