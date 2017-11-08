新竹縣消防局：林永軒「因公殉職」很明確

2017-11-08 21:25

［記者黃美珠／竹縣報導］國民黨籍新竹縣議員陳栢維身為湖口鄉親，他今天在議會審查總預算前關切不幸殉職的消防小隊長林永軒撫卹案進展？要求縣府消防局說明到底未來會以「因公死亡」還是「因公殉職」來認定撫卹？他強調，不希望這個義勇犧牲掉的年輕生命，最後被認為只是「因公死亡」而已。

縣府消防局長孫福佑說，「因公死亡」是個法定名詞，根據《公務人員撫卹法》第5條規定，「因公死亡」包含有多種情況，其中第1個就是有「冒險犯難或戰地殉職」，這就是一般人俗稱的「因公殉職」，撫卹上會加給50％的撫卹金；林永軒就符合這個「冒險犯難」的要件。

孫福佑說，林永軒冒險犯難的行為，他們在第一時間就呈報給消防署和內政部，就都已經註明符合「因公殉職」的資格。後來消防署長陳文龍、內政部長葉俊榮先後來弔唁時也都有承諾家屬，會從優認定「因公殉職」爭取撫卹。

目前縣府消防局內部正在彙整林永軒的勤務表、出勤和任務編排的狀況、職務報告書、死亡證明書等，才會正式呈報給消防署，屆時消防署再轉報給銓敘部，才會完成「因公殉職」相關認定。

孫福佑說，外界所說消防署內部有文認定林永軒是「因公死亡」，那是署裡依法使用精準的法律名詞發出通知，請相關人員出席林永軒公祭之故，裡面確實是寫「因公死亡」沒錯，但跟撫卹的呈報無關。

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