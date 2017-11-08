11/8 大福彩、大福獎及今彩539頭獎 均摃龜

2017-11-08 22:24

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（11月8日）開獎的第106000089期大福彩頭獎、大福獎均摃龜；第106000267期今彩539，頭獎也摃龜。

第106000089期大福彩中獎號碼為：「01、07、13、16、23、25、37，特別號：40」，頭獎摃龜；貳獎共2注獲得，每注可得25萬元；參獎共69注獲得，每注可得4000元；肆獎共1389注獲得，每注可得400元；普獎共1萬355注獲得，每注可得200元；大福獎摃龜；小福獎共6注獲得，每注可得10萬元。

第106000267期今彩539中獎號碼為「05、13、19、20、21」，頭獎摃龜；貳獎共193注獲得，每注可得2萬元；參獎共6086注獲得，每注可得300元；肆獎共6萬7905注獲得，每注可獲得50元。

第106000267期39樂合彩中獎號碼為「05、13、19、20、21」，四合共2注中獎，每注可得21萬2500元；三合共164注中獎，每注可得1萬1250元；二合共4917注中獎，每注可得1125元。

第106000267期3星彩中獎號碼為「327」，正彩共34注中獎，每注可獲得1萬2500元。

第106000267期4星彩中獎號碼為「9130」，正彩共5注中獎，每注可獲得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」