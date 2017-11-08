司法院長：法官裁判見解不一致 民怨首位

2017-11-08 20:53

〔記者楊國文／台北報導〕高等法院今天起一連3天舉辦法律座談會，司法院長許宗力致詞表示，民調顯示，法官的裁判見解不一致，引起民怨高居首位，高院舉行法律座談會主要目的是針對有爭議的法律問題提出討論，統一裁判見解。

這場106年度法律座談會，依法律提案內容，分為刑事和民事，前者在司法院三樓大禮堂，後者在最高法院會議室進行討論，為期3天。

今天開幕式時，司法院長許宗力致詞說，高等法院的法律座談會舉辦過程嚴謹，都是先由提案機關擬出初步研討結果，再召開庭長審查會初審，最後由審、檢、辯、學代表研討，極具參考價值。

此座談會的刑事提案共有37案，民眾最關心的酒駕部份，台南高分院提出的法律問題為，某人因酒駕，實測吐氣所含酒精濃度達每公升0.26毫克，觸犯刑法第185條之3第1項第1款（吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克）的不能安全駕駛動力交通工具罪，在無儀器故障或操作失誤情形下，有無度量衡相關法規「公差」規定的適用，即是否應扣除公差值0.02毫克？

民事類提案則有35案，其中，台中地院提出法律問題為，某人提告主張，不滿鄰居在住處門外裝設監視器會拍到他的隱私及作息情形，請求法院判鄰居須拆掉監視器，但本件算是財產權或非財產權訴訟？應如何收裁判費？

高雄高分院院長李彥文今主持民事類法律座談，中午時傳出身體不適，據了解，李彥文已自行就醫，醫生囑咐多休息，並無大礙，李今下午已返家休養。