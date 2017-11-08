祭拜母親被弟控留滯住宅 法官：盡人倫孝道

2017-11-08 18:40

〔記者王定傳／新北報導〕李姓姊弟因家產鬧翻，前年2人母親過世進行合爐法事時，2人卻發生爭執，李男要求姊姊離開，李女不肯，堅持等法事完成，被控無故滯留住居罪，檢方不起訴確定，李男不服聲請交付審判，新北地院合議庭認為，李女為盡人倫孝道留在現場祭拜，等結束後與警方一起離開，並無犯意，若課以留滯住宅罪刑責，實屬過苛，裁定駁回。

本案發生於104年10月30日早上8時許，李男指控姊姊藉故挑釁、辱罵、影響法事進行，他才會要求離開，姊姊卻堅持留在客廳，時間長達30分鐘之久。

李女喊冤，當時母親牌位在弟弟住處客廳，她為人子女不能不拜，才待30分鐘，等祭拜完後，就跟警察一起離開，沒有非法滯留；她並否認辱罵弟弟。

檢方調查，李女是為了祭拜母親才留在現場，衡諸常情及人倫，並非無正當理由，不算「無故」，處分不起訴。

李男不服聲請再議指，他絕無阻撓姊姊祭拜，否則怎會告知祭拜時間，且姊姊若有心祭拜，早就可以完成上香儀式，她是因爭執負氣拒絕離開，另若祭祀就可隨意滯留，往後姊姊是否可隨即以祭拜為由進入他的房屋？

高檢署仍認為，李女為了祭拜留在現場，拜完後就離開，合乎我國人倫之常，予以駁回確定；李男不滿聲請交付審判。

合議庭調查，李家大姊證實妹妹確實在祭拜後就離開，處理警員也說，李女堅持要先祭拜完母親後才離開，但李男不讓姊姊上香，雙方僵持直到李女拜完就離開。

合議庭認為，為人子女者，祭拜母親，本為我國人倫孝道之常，當時李男邀請姊姊前往祭拜，因發生爭執，李男隨即報案、要求離開，李女為盡人倫孝道留在現場祭拜，並無犯意。