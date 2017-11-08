雜貨店吸金4.6億 主嫌3姊弟收押

2017-11-08 18:47

〔記者王定傳、陳慰慈／新北報導〕新北市三重區陳文鶯、陳文隆、陳文宏3姊弟，涉組成家族吸金集團，以雜貨店為掩護，在陳文宏開設的雜貨店地下室舉辦說明會，以代操股票、保證獲利，年息60到83％，吸金逾4.6億元，新北地檢署昨天依違反銀行法，約談陳家3姊弟到案，今天依有串證之虞，向法院聲押禁見3姊弟獲准。

檢調調查，99年起，陳家三姊弟以投資代為操作股票為由，以每單位10萬元，遊說民眾投資，「要大家不要錯過這次發財的機會」，宣稱保證獲利，年息最高達83％，還不定期推出優惠方案，投資者若小孩出國唸書或考上私校，均可提供無息貸款，此外，逢年過節還會發放2000元紅包，出手大方不手軟。

因每年都能拿回高獲利，不少投資人覺得太好賺，拿回部分利息後，本金加碼再投入，並「呷好到相報」，親朋好友一個拉一個加入，甚至還以見證人身分，在說明會分享，讓這個家族集團7年來，吸引670個民眾掏錢投資，投資者遍布全台，吸金逾4.6億元。

直到今年9月發不出利息，投資民眾才知受騙，向地檢署遞狀提告；陳家3姊弟也主動向調查局報案，並提供相關帳冊，強調也被騙了，但檢調發現3姊弟自100年後就無業，帳戶卻有大筆資金流動，懷疑有鬼。

據悉，陳家3姊弟還喊冤聲稱只是幫忙收錢、發放紅利，他們每人各投資了1000萬元，也是被害人。

新北地檢署企業犯罪專組檢察官姜長志，昨天指揮法務部調查局新北市調查處搜索雜貨店與姊弟3人住處等地共5處，查扣相關帳冊及現金50萬元，並約談陳家3姊弟到案說明，釐清案情。