小王臉書PO「少了一個寶寶」 婦通姦罪逆轉判刑

2017-11-08 18:31

〔記者鮑建信／高雄報導〕高雄市許姓婦人為免姦情曝光，去醫院墮胎，不料，陪同的「小王」卻在臉書po文「少了一個寶寶」，成了鐵證，被高雄高分院改判有罪，但情夫業經檢方處分不起訴確定，屆時檢方有可能重新啟動偵辦。

據了解，結婚10多年許姓婦人，與丈夫邱男感情不睦，在103年3月間分居，邱男搬出去住後，偶爾回家卻不見妻子蹤影，懷疑她有外遇，經長時間跟監，發現許女與她的同事張男關係不單純。

104年1月12日，邱男尾隨許女、張男到高雄市華夏路一家婦產科墮胎，憤而控告通姦等罪，高雄地檢署調查後，只能證明許婦與不詳男子發生性關係，並冒丈夫名義簽署墮胎同意書，依偽造文書和通姦罪起訴，張男罪嫌不足確定。

高雄地院開庭審理，採信許女辯稱胎兒是與邱男的結晶，加上找不到胎兒比對DNA，僅依偽造文書罪，判處她徒刑3月，通姦部分無罪。

檢方和許女均不服上訴，高雄高分院調查墮胎當天，張男在臉書留言「我少了一個寶寶，這件事來的太突然了，我都不知道怎麼辦」，又查，許女及張男都不否認共處一室，及許女自稱分居到103年12月25日換鎖前，並未與丈夫行房，通姦罪因而逆轉，改判3個月，偽造文書部分維持原判決，應執行4個月徒刑，得易科罰金，緩刑2年，均可上訴。

值得一提的是，2審認定許婦和張通姦，但張男業經檢方處分不起訴確定，屆時檢方有可能會追究他的通姦刑責。