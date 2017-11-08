假賣屋真詐財！ 租屋開低價售屋 4嫌聲押獲准

2017-11-08 17:48

〔記者王俊忠／台南報導〕詐騙集團行騙手法再出新招！南市警方查出一詐騙集團利用租賣屋網站作為詐財工具，騙徒先向真屋主承租房屋後，再於租賣屋網站刊登此屋遠低於市價的賣屋訊息，引誘急想買屋者上門以現金支付訂金，南市東區1透天厝至少有兩買家共被騙走185萬元，警方先後逮獲集團4名嫌犯聲押獲准。

今年9月12日南市東區發生罕見詐財案，有購屋需求民眾瀏覽某知名租賣屋網站時，發現南市東區小東路精華地段上的1間透天厝，有以遠低於市價的價位刊登賣屋廣，假屋主表明要賣400多萬元，該屋市價行情900多萬元。

由於房價超便宜，看屋者眾多，被害人幾乎是搶著下訂抱錢給假屋主，遭騙135萬元。警方到場採集相關跡證、調閱影像時，仍陸續有多位民眾上門聲稱要找屋主下訂，經警方解釋後才知受騙，其中1對年輕夫妻當日已被騙走50萬元，因聯繫不到真屋主而前來，被害人焦急無助的臉龐堅定警方鍥而不捨追下去的決心。

警方調查，此詐騙集團犯案手法是先向透天厝屋主（不知情的第三者）承租套房後，再於知名租售屋網站刊登賣屋訊息，以遠低於市價的價格來吸引買家，誘使許多買家爭相聯繫，再由集團成員假扮屋主以急需用錢等理由誆騙買家需以現金付買房訂金。

因賣屋訊息開價遠低於市價，許多買家以為撿到便宜，深怕遭他人搶先完成交易，遂聽信集團成員說詞、紛紛提領巨額現金到指定地點，由集團成員扮成的假屋主出面取得訂金款。

南市一分局警方歷經月餘偵查蒐證，沿路調閱上百支監視器，分析比對售屋網站留下的相關資料，鎖定劉姓主嫌與林、謝、盧3名共犯身分，從9月中旬起到11月7日先後到高雄據點逮捕4嫌，劉姓主嫌是最後1名落網，4嫌都被檢方聲押獲准。

警方並查出劉、盧2嫌在104年、105年曾以相同手法在高雄地區行騙得款近2百萬元，被高雄警方查辦，犯案計畫及贓款流向都推給已過世友人，犯嫌在交保期間不思悔改，又以更進階的手法持續犯案，使無辜民眾蒙受財產重大損失，惡性重大。

警方提醒民眾上網看屋買屋，仍建議透過有信譽的不動產房仲業者處理較有保障，若希望省下仲介費用，則可以從賣家的左鄰右舍探詢屋主身分，或請屋主出示水電費單或有線電視帳單，以確認對方是真屋主身分以免受騙。