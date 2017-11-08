「抓車手海報」建功 台中警破詐欺集團逮17人

2017-11-08 17:32

〔記者陳建志／台中報導〕台中市警局霧峰分局為了打擊詐騙集團，今年1月底開始，在轄區超商、金融機構提款機旁，將詐欺車手影像製成「全民檢舉抓車手」海報，並懸賞1萬元獎金，果然有民眾認出洪姓、黃姓車手，向警方檢舉，警方據此掌握以劉姓男子為首的詐欺集團，近日陸續逮捕到案，查出共有31人被騙失金，一舉瓦解集團，將17名黨羽依詐欺罪嫌移送法辦。

今年1月底開始，霧峰分局將出沒轄區領款的車手影像製成「全民檢舉抓車手」海報，貼在超商和銀行提款機上，希望民眾幫忙指認，只要因此查獲就頒給1萬元獎金，沒多久就有人認出洪姓（33歲）、黃姓（36歲）男子身分，向警方檢舉。

霧峰分局警方立刻報請台中地檢署檢察官指揮偵辦，發現詐欺集團以劉姓男子（36歲）為首，在中國設置詐騙機房，再以網路購物解除分期付款和「猜猜我是誰」手法「耍詐」，至少有31人被騙匯款失金。

警方並查出，洪姓、黃姓、張姓（34歲）3名車手，1個月內3人就在大里、霧峰的超商提款近170萬，3人落網時都矢口否認犯案，直到警方出示監視器影像，才坦承擔任車手，供稱透過報紙廣告加入集團，佣金是提領金額的5％，警方近日陸續逮捕集團17名成員，昨天將全案依詐欺罪嫌移送法辦。

指認檢舉查獲者 賞1萬元獎金

警方說，刑事警察局全球資訊網已建置了「通緝令追追追─檢舉詐欺車手專區」，目前全國相關車手照片已達151筆，民眾只要主動指認詐欺車手影像而查獲者，就可領到1萬元獎金，請民眾踴躍提供檢舉線索，共同打擊詐騙。