惡鄰「打手槍」騷擾 妙齡女全都錄

2017-11-08 17:21

〔記者謝君臨／台北報導〕與未婚妻同住的30多歲葉姓男子，今年9月某日清晨，發現住在對街1樓的女子正在洗澡，跑下樓試圖打開氣窗偷窺未果，而後竟大膽按門鈴，等女子出來開門時，隨即掏出生殖器朝女子「打手槍」，女子覺得噁心關門，不料葉男又故技重施3、4次，被女子拍下；台北地檢署今依妨害風化罪嫌起訴葉男。

檢方調查，居住在台北市萬華區公寓3樓的葉男，雖與未婚妻同住，但卻疑似早已傾心住在對街的20多歲年輕女子；9月某日清晨4時許，葉男發現女子正在洗澡，未婚妻又正好不在，鼓起勇氣跑下樓，穿越狹窄的防火巷，試圖打開女子浴室的氣窗，好在女子有上鎖，葉男只撥開紗窗，並未得逞。

不料，葉男竟色膽包天，直接跑到女子家大門按電鈴，女子以為自己清晨洗澡吵到鄰居，急忙穿上衣服開門，沒想到竟看見葉男掏出生殖器朝自己「打手槍」，女子覺得噁心將門關上，但過沒多久葉男又再度按門鈴，等女子開門再躲遠遠的「打手槍」，一連重複3、4次，所幸女子臨危不亂，持手機拍下葉男行徑。

事後，女子通報房東遭惡鄰騷擾，並持蒐證照片報警，警方傳喚葉男說明，他否認犯行，但驚覺大事不妙，隔天清晨4時許，又再度跑下樓按門鈴，向被害女子道歉，遭對方痛罵「你現在這時間來道歉是對的嗎？」女子認為不堪其擾，當天即連忙搬家。

檢察官傳喚葉男出庭，他仍否認犯行，辯稱當天他喝醉了，因為自己戶籍所在地也是在1樓，才會誤按門鈴，至於掏出生殖器並非在「打手槍」，而是在小解；但檢察官勘驗現場監視器畫面及小如所拍下的照片，認定葉男犯行明確，今將他起訴。