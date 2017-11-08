海關破獲市價1.5億元安毒原料 若流出恐危害500萬人次

台北關、安檢隊在遠雄快遞查獲市價1.5億203公斤4級毒品安非他命原料麻黃鹼，航警局刑警大隊會同台北市、新北市、新竹市警局及海巡署共同追查，並逮捕3名嫌犯。（記者姚介修攝）

2017-11-08 17:20

〔記者姚介修／桃園機場報導〕台北關、安檢隊在遠雄快遞查獲市價1.5億、203公斤4級毒品安非他命原料麻黃鹼，航警局刑警隊會同台北市、新北市、新竹市警局及海巡署共同追查，共逮捕3名嫌犯，並在下午宣布破案，如果該批原料製作成160公斤安非他命，恐至少毒害500萬人次。

台北關及安檢人員從10月28日起，陸續在遠雄快遞進口專區，查獲自香港運載來台之快遞貨物內，夾藏大量可疑白色不明粉末（共計5票16件），經送民航局航醫中心檢驗，均呈第四級毒品麻黃鹼反應，毛重約為203.47公斤，麻黃鹼為製造甲基安非他命之毒品原料，如果經加工程序後，約可製成160公斤甲基安非他命成品，並約可毒害500萬人次，危害程度相當重大。

隨後警方根據情資，與航警局刑警大隊、新竹市警察局刑警大隊偵一隊、第一分局偵查隊、台北市政府警察局刑警大隊毒品查緝中心、北投分局偵查隊、新北市政府警察局三重分局偵查隊及海巡署桃園查緝隊、第八岸巡總隊等單位，共組專案小組偵辦，並報請桃園、台北及新北地檢署檢察官指揮偵辦。

隨後循線跟監埋伏，分別在三重區一帶，逮捕前來領貨之丘姓犯嫌，隨後馬上又逮捕於旁等待接應之何姓及程姓共犯，犯嫌應訊時供稱，主要是因為賭博積欠債務，以新台幣5萬元之代價幫人領取該批貨物，全案於偵訊後，依違反毒品危害防制條例，移請桃園地檢署偵辦，專案小組並將持續擴大追查幕後集團共犯。

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