儀隊教練與女學生上床 最高法院判1年定讞

2017-11-08 17:06

〔記者項程鎮／台北報導〕創辦中華民國儀隊協會，並擔任中部多所學校儀隊教練的雷姓男子，被控對3名女學生性侵害、肛交與猥褻共8次，最高法院認定雷男對其中1名女生利用權勢性交罪成立，判處1年徒刑確定，至於雷男另對這名女子利用權勢猥褻罪，因屬二審定讞案件，先前台中高分院已判刑7月定讞。

雷男從2007年起，擔任中部多所高中學校的儀隊教練，並指導女高中生小芳（化名，地檢署偵查時已就讀大學），小芳在2013年6月高中畢業後，自願到協會擔任義工，同年7月13日，被雷男撫摸下體猥褻，翌日被雷男性侵害，同年8月間，又在協會辦公室、雷男住處與汽車內，與雷男各發生兩次性關係，以及撫摸下體等1次猥褻行為，小芳指她自認與雷男是情侶，雷男卻已結婚，她只好於同年9月與雷男分手，同時離開協會。

第2名女學生指控，2013年她高中畢業那一年的年底，雷男強行對她肛交，她雖出口拒絕，但沒有明確表達拒絕之意，她還說，她對雷男有情愫，雙方性交10、20次，之前也曾肛交1次，但這次（第2次肛交）她感覺很差，覺得雷男將她當洩慾工具。

第3位女學生則說，2008年她還在唸高中，是儀隊的隊員，雷男是儀隊教練，當年8月至9月間，雷男強吻並撫摸她的腰部，還把手伸入內褲猥褻共兩次。

檢察官起訴認為，雷男傳授男女學生「FREE HUGS互動模式」，儀隊隊員相互擁抱，並告訴對方我喜歡你、我愛你等語，讓雷男獲得合理接觸女學生肢體與表示愛意的機會，鬆懈女學生戒心，再利用權勢性交或猥褻，但雷男全盤否認，他強調「FREE HUGS互動模式」是信任的表示，對團隊有激勵作用，他曾特別說明男生不能主動對女生做，教練不能主動對學生做，他懷疑女學生的指控，是有人指導誣陷。

一審台中地院判決雷男無罪，合議庭認為，雖然雷男利用女孩子年輕不經事、思想單純、崇拜偶像、情竇初開弱點，以「我愛妳、我需要妳、我想妳、妳很重要、妳跟別人不一樣」等甜言蜜語，類似欺騙感情或濫情方式，使女孩子就範，行為固屬可惡，但卻是女孩子願意，不觸犯刑法。

二審則認為，小芳被雷男第一次猥褻與第一次性交後曾情緒崩潰，向同學哭訴此事，另外，醫院也鑑定小芳罹患「創傷後壓力症」，顯示小芳不是自願與雷男發生性關係；二審指出，雷男當時是協會理事長，小芳是協會的義工，雷男對小芳有公務、業務的關係，小芳更是受雷男監督之人，認定雷男利用監督權勢對小芳性交與猥褻，告判刑1年和7個月，合併判處1年6月。

至於雷男其他犯行，包括對另2名女孩子肛交與猥褻，二審認為並無證據顯示是利用權勢等手段逼淫女孩子，維持無罪，本案上訴後，最高法院今維持雷男利用監督權勢性交罪1年徒刑確定。