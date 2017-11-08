2.5億珠寶竊案 涉案8男3女共11名外籍人士

2017-11-08 16:15

〔記者王冠仁／台北報導〕此次世貿2.5億珠寶被盜案中，警方掌握犯案的是一個國際性竊盜集團，涉及此案的共有11人，分別是墨西哥籍與哥倫比亞籍共8男3女，其中4男1女已經在前天離境。

涉案4男1女當晚已離境

警方說，已經出境的4男1女，在當天犯案後就分批搭計程車前往桃園機場，並在當晚9點至10點分頭出境。尚未離境的4男2女，其身分仍待確定，目前尚無法確認失竊的珠寶是否已經離台。警方近日將針對大台北地區的旅館、飯店清查，全力追查4男2女的身分與下落。

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