穿過25公分寬水泥欄杆 毒犯高市刑大隊部3樓墜樓亡

販毒集團成員吳嫌自刑大3樓躍下墜樓，頭下腳上著地不治。（記者黃良傑攝）

2017-11-08 15:53

〔記者黃良傑／高雄報導〕販毒集團成員吳姓男子今午偵訊結束後，疑似毒癮發作稱想透透氣，刑大林姓偵查佐帶至3樓走廊窗旁，上腳鐐的吳男突然冷不防跳過97公分窗台縱身躍下，警方見狀伸手抓住褲管，撐不住其重量，最後以頭下腳上墜地，救護車趕到前已不治。

林姓偵查佐的指節和手肘等處，因抓拉吳男時受傷，警方調查，吳男（36歲）重約50多公斤、近170公分、身形高瘦，他趁林姓偵查佐與他談天之際，跳過97公分窗台，穿過25公分寬的石柱欄杆，因刑大外牆樓層之間並無平台，為何吳男會以自殺式的方式「脫逃」，警方立即報請檢方調查釐清。

刑大副大陳柏彰表示，吳嫌跳樓前無任何異狀，也沒有情緒失控徵兆，因刑大偵八隊於昨晚逮獲販毒集團，逮獲死者吳姓和陳姓藥頭及9名藥腳，起出1把改造手槍、16顆子彈、13.5公克海洛因，吳男坦承販毒，辯稱槍彈是一名已故友人寄放，陳姓藥頭（41歲）原否認販毒，因有藥腳指證才鬆口坦承。

警方對於吳男跳樓身亡表示遺憾，立即報請檢察官相驗、調查，希望釐清責任，事後林姓偵查佐相當難過，希望能及時救起吳男，但最後還是發生憾事，吳男是否因販毒、槍砲重罪自殺，還是為了脫逃不慎墜樓，仍待調查，警方已通知家屬趕來善後。

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