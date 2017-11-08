2.5億珠寶世貿被盜案 土耳其攔1嫌

2017-11-08 15:14

〔記者邱俊福／台北報導〕2.5億珠寶世貿被盜案中，遭鎖定的一名哥倫比亞籍嫌犯犯案後，搭機前往杜拜，再轉機到土耳其，遭刑事局透過國際刑警組織，請各國協緝時，在土耳其將他攔查，因身上沒有發現失竊珠寶等贓證物，無法逮捕偵查。

警方偵辦2.5億珠寶世貿被盜案，目前清查出至少有4男1女犯案，分別為哥倫比亞、墨西哥籍，其餘尚在清查的嫌疑人還有3人以上。

警方調查，該國際竊盜集團犯案後，馬上搭乘計程車到北市松山區八德路一家旅館，兩人下車提領行李後，直奔桃園機場，4人搭機前往香港，一人搭機赴杜拜。