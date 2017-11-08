奧地利正妹弄丟手機求助派出所 驚嘆台警好英文

2017-11-08 15:16

〔記者徐聖倫／新北報導〕寶島台灣旅遊風氣盛行，總是有不少外國遊客來台旅遊，奧地利籍女遊客卡勒柔日前來台，不幸將手機遺忘在計程車上，人們總說，台灣最美風景是人，果然好心的計程車運將將手機送往新北市中和警分局南勢派出所，最令卡勒柔難忘的還是警員那流利英語，卡勒柔說，台灣人不僅善良還精通外語，直呼「Taiwan NO.1!」

據了解，卡勒柔是自助旅行來台，也就是俗稱的「背包客」，大膽的她雖然一點中文都不懂，但還是隻身來台冒險，日前搭計程車來到新北市中和，她一下車發現手機不翼而飛，這才想起剛剛她隨意放置在後座，但車子已離去，隔日，她便想碰運氣來到南勢派出所詢問。

本來在派出所門口躊躇不前，擔心不知道該如何溝通，硬著頭皮走進去後，門口值班警員惠譯賢、洪崇惟一開口就是流利英語，讓卡勒柔安心不少，說明來意後，警方積極調閱監視器協助聯繫車行，終於找到卡勒柔的手機。所長李明川說，卡勒柔也算幸運，剛好這兩名同仁平時就喜歡練練英文，所內若遇到外國人，多半是他們幫忙翻譯。

卡勒柔感激地說，因人生地不熟並且語言不同，又是自己自由行來到台灣，失去手機讓她擔心這次旅行的回憶也就這麼消失了，沒想到台灣的民眾如此誠實拾金不昧，更沒想到台灣的警察除了效率高以外還精通外語技能，讓她不禁大讚「Taiwan NO.1」。