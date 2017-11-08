先認罪又翻供 裘海正胞妹轉讓安毒判刑4月

法官考量裘女與王男，只是普通朋友，見面並不頻繁，因此認定裘女翻供不足採信，判她有罪。圖為台北地院。（資料照，記者溫于德攝）

2017-11-08 15:12

〔記者張文川／台北報導〕30年前「飛鷹三姝」之一的藝人裘海正，已淡出演藝圈多年，但她的50歲胞妹裘素華卻因染上毒品而仍不時登上新聞，去年8月她又將裝有甲基安非他命的玻璃球吸食器，無償轉讓給王姓學弟吸食，被警察攔獲；台北地院從重依違反藥事法「轉讓禁藥罪」判她4月有期徒刑。可上訴。

判決指出，裘素華2013年、14年因持毒罪各被判刑3月、2月確定，卻又再犯，去年8月6日上午，小她2歲的國中學弟王男騎機車載著她，行經台北市萬華區西寧南路，巡邏員警發現2人神色異常、眼神飄忽，攔下盤查，在王男身上查獲安毒與吸食器，王男說是後座的裘素華送他的。

裘素華在警詢時、檢察官偵查時，都承認毒品是她提供給王男，但到了法院審理時她卻翻供，不承認轉讓毒品給王男，毒品是王男自己的，是因為王男考慮到自己前科更多，央請她幫忙把罪扛下來；但王男堅稱是裘女免費提供給他，沒有叫裘女頂罪。

法官認為，裘素華在偵查階段2度受訊，時間相隔1星期，且都是與王男隔離訊問，王男並不在她身邊，裘女有充裕的時間思考頂罪的後果，且裘女與王男已多年未聯絡，最近2年才又聯絡上，只是普通朋友，見面並不頻繁，王男也沒給裘女任何好處，因此認定裘女翻供不足採信，判她有罪。

法官考量裘女是5年內再犯的累犯，因此加重其刑，但考量她聽障，依法減輕其刑，因此依違反藥事法判處4月徒刑。

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