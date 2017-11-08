台灣真棒﹗ 七旬日本客離境前找回背包

2017-11-08 14:19

〔記者王榮祥／高雄報導〕七旬日本籍背包客田中先生今上午搭乘高雄捷運往高雄機場，準備搭機回日本前，驚覺放有衣物與相機的背包不見了﹗經過高雄捷運警察隊協助聯繫，加上熱心的觀光局翻譯、高捷員工與民宿老闆幫忙，在上機前最後一刻即時找到背包，田中伯伯開心之餘，用日文說：「台灣真棒」﹗

高雄捷警隊說明，上午8時15分許，捷警王諮民於捷運前鎮高中站月台執行守望勤務時，見一老翁匆忙下車，並以日語焦急詢問，剛好一旁有位熟悉日語的旅客（高市觀光局翻譯）主動協助，原來該老翁隨身背包（內有攝影機及衣物）不見了，且老翁正準備搭乘下午13時飛機返回日本。

捷警初步瞭解，日籍田中先生（70歲）獨自來台尋友兼旅遊，沿途以手機及攝影機拍攝許多臺灣優美風景，昨晚投宿於捷運三多商圈站附近民宿，除先以無線電通知捷警隊隊部調閱監視器，同時陪老翁於捷運站尋找，還聯繫高捷行控中心協助，最後透過監視器確認，老翁於三多商圈進站前就無攜帶背包，研判應進站遺失或遺留民宿當中。

捷警不放棄，於老翁手機找到民宿資料，經與民宿鍾姓老闆聯繫後，熱心老闆隨即返回民宿尋找，但第一時間沒找到﹔老闆也沒放棄，沿著田中可能行走的途徑一路訪查，於終於找到背包。

原來田中在該處拍攝風景時，隨手將背包置於一旁機車座椅，機車主人發現時因趕著要上班，便將背包置放家中暫時保管，打算等下班後再送至鄰近派出所﹔經民宿業者連絡拾獲人，拾獲人趕回將背包交還，再由民宿業者驅車趕到機場，在田中上飛機前將背包交還，田中除感謝民宿老闆，也向王員一再道謝，用日文一直說「台灣真棒」。