2幼童受困火場？ 竟是酗酒父謊報

2017-11-08 13:58

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市三重一處老舊公寓日前傳出火警，新北市消防局接獲民眾報案表示公寓3樓竄出火煙，且有2名幼童受困，警消趕抵未發現火勢，上樓查看時發現3樓屋內有人，且傳出燒紙味，但住戶不願配合開門，消防人員在房東的同意下破門進屋，發現滿屋酒味，劉男帶著6歲、3歲的兒子躺在床上，劉妻離家出走，警消見狀請鄰居先照顧2名幼童，並協助通報社會局。

本月5日上午10時許，新北警消接獲一名男子用手機報案，稱三重中正南路巷內一處老舊公寓3樓發生火警，屋內還有2名幼童受困，警消獲報派出大批人力趕抵救援，卻未見火煙，上樓了解時聞到三樓住處一度傳來淡淡燒紙味，報案電話也關機無人接聽，警消敲門時屋內燈光馬上被關閉，警消研判屋內有人，擔心報案人提及的2名幼子安危，在房東的同意下破門。

警消表示，進屋後發現38歲的劉姓男子與6歲、3歲的2名兒子躺在床上，屋內雜亂，充斥濃重酒味，劉男還辯稱客廳起火，因酒醉無法起身查看，只能報案，更直呼：「我會害小孩嗎？」警消在客廳發現報紙燃燒的痕跡，進一步詢問起火原因，劉男卻低頭不語。

警方調查後發現，劉男長期失業，在家酗酒，時常與結婚多年的妻子因家庭瑣事發生爭執，上月底劉妻離家出走，留下劉男及2名幼子，劉兄聞訊登門關心，但劉男避不見面，隔日竟仗著酒意謊報火警，警消評估後確認劉男無法照顧幼子，請託鄰居先協助照顧，並通報高風險家庭，由社會局介入，並積極協尋劉妻下落。