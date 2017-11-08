鯉魚潭水庫集水區倒有毒銅污泥 苗檢起訴15人

鯉魚潭水庫集水區去年遭濫倒銅污泥，銅含量超標472倍。（資料照，記者蔡政珉攝）

2017-11-08 13:41

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣內大湖、獅潭、卓蘭、公館等鄉鎮，去年發生多起濫倒廢棄物事件，其中，鯉魚潭水庫集水區也被濫倒有毒廢棄物銅污泥，經苗栗檢警追查，檢方將濫倒案件的15名嫌疑人，分別以涉犯廢棄物清理法及公共危險罪嫌提起公訴。

105年3月起，苗栗縣大湖鄉台三線環湖道路，即苗栗縣鯉魚潭水庫集水區內路旁邊坡、苗栗縣獅潭鄉竹林段、獅潭鄉八角林段、獅潭鄉永興小段、獅潭鄉台3線沿路、苗栗縣卓蘭鎮內灣里苗58線便道、苗栗縣三灣鄉大河段、苗栗縣公館鄉北河村苗26線等地，陸續發生任意棄置有害事業廢棄物銅污泥、營建廢棄物、車輛零件廢棄物、玻璃纖維混合事業廢棄物等濫倒情事。

其中，鯉魚潭水庫為供給苗栗、大台中地區的民生用水，去年7月15日，水庫邊坡被發現遭傾倒大量有毒廢棄物銅污泥，經化驗，銅檢驗值超標472倍，嚴重影響飲用水品質，幸好期間沒有下雨，若這些有毒銅污泥順雨勢流入水庫，恐將影響民眾飲水或灌溉作物，後果不堪設想。

經苗栗檢警追查，將鯉魚潭水庫濫倒的涉案人共15人傳喚到案，分別以涉犯廢棄物清理法第46條第4款之違法清除廢棄物罪嫌，及刑法第190條之1第1項之公共危險罪嫌提起公訴。

苗栗地檢署表示，該案不法集團在苗栗縣轄內，任意棄置有毒、建築及一般廢棄物甚為猖狂，無視大眾用水安全。案經檢察官劉順寬指揮專案小組進行蒐證，持續溯源追查，終能循線查獲銅污泥廢棄物污染源頭，並將涉嫌廠商負責人及涉案被告聲押禁見，宣示政府全力查緝環保犯罪之決心。