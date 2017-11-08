收8249元竟變成25元 超商店員侵佔被訴

台中市22歲的黃姓超商店員缺錢繳信用卡費，今年7月見菲律賓人披索馬克到超商繳款8249元，他沒有把錢依程序匯出，竟把其中的8200元A走，台中地檢署今天依侵佔罪起訴。圖為台中地檢署。（資料照，記者楊政郡攝）

2017-11-08 13:34

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市22歲的黃姓超商店員缺錢繳信用卡費，今年7月見菲律賓人披索馬克到超商繳款8249元，他沒有把錢依程序匯出，將而隨便拿一張25元的發票給披索馬克，再將其中的8200元據為己有，披索馬克事後察覺怪異轉告店長，店長氣得向警方告發黃男，台中地檢署今天依侵佔罪起訴。

起訴書指出，年僅22歲黃男是台中市大雅區一家超商的店員，今年夏天缺錢繳信用卡費，遂把歪腦筋動到超商代收的錢，今年7月5日上午6時許，菲律賓外籍男子披索馬克（音譯）到超商繳款，黃男收取8249元，正確程序是先掃描代收單據的條碼，再列印委託代收的收款證明交給對方，但他不依程序操作收銀機，他先掃描代收單據上面的條碼，再把一張25元發票交給對方，等披索馬克離去後，他再取消這筆委託代收的交易，並把其中的8200元A走。

披索馬克事後察覺有異，向店長反映，店長調閱監視器發現黃男涉案，報請台中市豐原警分局調查，事發後黃男已把錢透過店長償還給披索馬克，但檢方今天仍依侵佔罪起訴。