被求償極限運動中心98萬 協會：擬對體育局反訴400萬

2017-11-08 13:24

〔記者溫于德／台北報導〕台北市南港區極限運動中心，日前被踢報遭中華民國極限運動協會無償占用5年時間；北市體育局日前懲處相關員工後，現也對協會與兩名極限運動教練、國內滑板一姊張郁婷與單車BMX教練鄭喬鴻，求償98萬餘元之不當得利，全案今日上午首度開庭。代表協會的理事長與教練二人均出庭，要求駁回原告訴訟；理事長也說，不排除對體育局提起反訴、求償無因管理費用400萬餘元。

據了解，體育局認為，協會無償占用時間為100年11月1日起去年7月31日止，期間由該局支付水電費用，因此求償費用包括租金與水電費共57萬餘元；至於開課的張女與鄭男，則遭個別求償21萬與19萬元。律師稍早請求法官丈量該中心1樓遭協會占用之辦公室之面積大小，以及兩名教練在二樓的使用面積。

而協會日前已透過書面否認占用行為，理事長姜志明今則預告，不排除對原告提起反訴，要求支付該段時間「無因管理所獲之不當得利」共400萬餘元；未多說的張、鄭二人同樣要求駁回原告訴訟。法官聽畢雙方陳述後諭知全案下月6日再開。

全案起因於，協會今年3月被質疑無償使用該運動中心長達5年，市長柯文哲得知後曾嗆「就算第二任不選上，也要查清楚」。但協會回應，「中心違反水土保持法，協會支付10萬元罰金」，加上官方期間均雇用警衛全天候管理，形同默許認養；協會也指柯「講話不負責任」。