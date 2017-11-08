南庄山區逮逃逸外勞 赫見失竊警用交通錐

苗栗縣南庄派出所警方在南庄山區一處工寮逮到一名逃逸外勞。（記者鄭名翔翻攝）

2017-11-08 12:32

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣警方今早於南庄鄉鹿湖一處工寮執行清樓專案，赫然發現工寮前擺放多具「新竹縣警察局」交通錐，於是在側埋伏約1個多小時，逮捕一名39歲的越南籍逃逸外勞，將他帶回分駐所偵辦，並持續追查警方交通錐來源。

逃逸外勞阿布供稱，自去年入境基隆原想當漁工，但逃逸後就四處打零工為生，原想逃到山區工作、不易被發現，不料仍被南庄分駐所所長林敬堯率轄區4名警官等人揪出。

但關於警方交通錐為何出現在偏僻山區工寮，阿布僅稱是工寮老闆為保護山區水管所設置，但不清楚來源。日前工寮錢姓老闆才因種植高麗菜與當地部落居民發生衝突，遭部落居民斷水源，疑因此竊取警用交通錐，警方將約談錢姓老闆到案說明。

頭份分局分局長賴銘助表示，將持續加強山區巡邏，維護山林治安，展現打擊犯罪決心。

苗栗縣南庄派出所警方在南庄山區一處工寮逮到一名逃逸外勞。（記者鄭名翔翻攝）

警方在山區工寮外，赫然發現數個警用交通錐。（記者鄭名翔翻攝）