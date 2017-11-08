逃獄犯稱被欺負 中監：不能只聽片面之詞

王敏旭逃獄落網後說，不滿獄方管理方式，他長期被欺負，自認沒犯錯，獄方卻要換他的工作，心生不滿而越獄，台中監獄回應說，不能只聽片面之詞，將訪談管教人員釐清。（資料照，記者湯世名攝）

2017-11-08 12:25

〔記者張瑞楨／台中報導〕被判處5年2月徒刑的強盜犯收容人王敏旭，從台中監獄外役監逃脫2天被捕，台中監獄在他逃獄之後，懷疑他越獄主因是家人沒有來會面，情緒不穩定，不過，他落網後卻說，他是不滿獄方管理方式，他長期被欺負，自認沒犯錯，獄方卻要換他的工作，心生不滿而越獄，台中監獄回應說，不能只聽片面之詞，將訪談管教人員釐清，獄方並強調，換工作之說，是王敏旭自己向獄方提出，獄方尚在評估中，他就已經越獄。

王敏旭宣稱他越獄的動機有二，其一是被欺負，但他沒有說明細節，台中監獄對此表示，會訪談王敏旭與管教人員，瞭解雙方說法，不能只聽片面之詞，其二，王敏旭宣稱不滿管理，自認沒犯罪，獄方卻要換他的工作，台中監獄對此有詳細說明。

台中監獄指出，王敏旭脫逃之前，於農作二組工作，是單純農務工作，他剛到農作二組時，在團體適應上曾出現問題，經管教人員輔導後，已漸能適應，在脫逃前曾派到台中監獄矯正教育館工程施作廠商當外雇工1個月，工作尚能如期完成。

至於王敏旭指的「換工作」，台中監獄表示，王敏旭曾向管教人員表示，希望能有較多的勞作金，經管教人員考核後，原本規劃將他改調到「環境二組」實施考核，讓他未來轉到監外雇工作業前，能先調整心態，這是他自己提出的要求，並非獄方要換他的工作。

台中監獄強調，外役分監收容人管理與工作分配事宜，管教人員都依照外役監條例相關規定實施，並秉持愛心、耐心及公正、公平的原則辦理。