受不了「豹紋」內衣褲誘惑 警用同款內衣褲釣到他

2017-11-08 11:18

〔記者張瑞楨／台中報導〕51歲的陳姓男子有怪異的癖好，喜歡聞女人的內衣褲，且對充滿野性遐想的「豹紋」內衣褲更是難以抗拒，他在台中市偷25歲黃姓女子的豹紋內衣褲，聞夠了之後丟棄，警方知道他有此怪癖，借了一款豹紋內衣褲，故意掛在黃女住處附近，果然「釣到」陳男，黃女得知陳男落網之後，鬆一口氣直呼「好噁心，不敢再把貼身衣物晾在門口了」，陳男則對自己的噁心行為解釋說，他見到女性內衣褲就會「情不自禁，情緒一來就出手了（偷竊）」。

中市警局第一分局公益派出所調查，陳男今年3月間，在雲林縣偷竊女人內衣褲被捕，上月他途經台中市美村路附近，見民宅門外晾著女性的內衣褲，而且還是野性十足的「豹紋」花紋，他等到凌晨夜深人靜，步行到案發地點伸手取走，監視器顯示，他還邊走邊聞內衣褲的味道。黃女報警之後，警方懷疑竊嫌對「豹紋」內衣褲情有獨鍾，遂借了一套「豹紋」內衣褲，放在黃女住處附近的民宅顯眼處，3天之後，陳男現身偷內衣褲，被埋伏員警逮捕。

陳男說，他受不了女性貼身衣物的誘惑，只要看到女人內衣褲，就會情不自禁，情緒一來就出手了，尤其是「豹紋」內衣褲，對他的誘惑更強烈，他取走內衣褲之後，只是用來聞味道，之後隨地丟棄，不會帶回家，警方將他依竊盜罪嫌法辦。

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