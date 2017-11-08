照服員弄傷百歲阿嬤 安養中心「推定過失」受罰

2017-11-08 09:26

〔記者吳政峰／台北報導〕新竹縣政府去年查核轄內一間老人安養中心，發現杜姓照服員疑毆傷百歲彭姓阿嬤，觸犯「老人福利法」，開罰安養中心並公布負責人全名。負責人不滿名字被公布，主張竹縣府應公布事主杜女姓名才對，提告要求撤銷處罰。台北高等行政法院認為，安養中心對杜女造成的過失傷害須負「推定過失」責任，原處分無誤，判安養中心敗訴。

何為推定過失？律師郭德田解釋，組織對雇員負有監督管理責任，當雇員因過失違反行為義務時，可推定為組織的過失；若組織能證明已「竭盡所能」善盡管理，仍無法避免雇員的過失，可舉證主張免責。

郭德田以本案為例，指安養中心如能證明平日有實施教育訓練及宣導，或有派人定期查核照護情形等積極事證，足夠說服法官已善盡管理督導照服員，才有機會免責。

竹縣府去年9月22日查核該安養中心，見彭阿嬤左下胸受傷，疑遭杜女毆打，將她送急診觀察；杜女否認動粗，辯稱玩耍時不慎拉傷，絕非故意，並寫了一封道歉信。

竹縣府認定杜女照顧不周導致彭阿嬤受傷，開罰安養中心3萬元，並公告安養中心與負責人全名。

安養中心主張，杜女服務2年多，與彭阿嬤相處融洽，傷勢是一時疏忽所致，若竹縣府真要處罰，應罰事主杜女，而非安養中心，更不應公布老闆姓名。

北高行合議庭指出，安養中心受託照護彭阿嬤，負有扶養照顧義務，卻疏於監督，害員工杜女弄傷她，應負推定過失之責；安養中心提不出善盡管理監督的證據，無法免責，竹縣府裁罰合理。