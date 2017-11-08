開粉紅Kitty車好吸睛 槍毒嫌犯栽了

朱男喜愛開Kitty車反而引人注目，被警方查獲槍毒送辦。 （記者陳文嬋翻攝）

2017-11-08 08:35

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市一名朱姓男子涉嫌販毒且擁槍自重，警方據報展開調查，發現朱男喜愛Hello Kitty，連租車也要Kitty限量版，反而吸引警方上門，查獲他持有槍毒送辦。

鳳山警方今表示，日前接獲線報指稱朱男涉嫌販毒且擁搶自重，藏身楠梓區一棟大樓內開毒趴，警方據報成立專案小組，經跟監蒐證數週，鎖定朱男涉嫌重大。

警方見時機成熟，11月1日持搜索票前往，於楠梓區壽民路住處逮捕朱男，當場查扣金牛座手槍1把、彈匣1個、子彈2顆、槍枝零件1組、電子磅秤1個、海洛因1包（共計毛重1.32公克）、安非他命1包（共計毛重0.27公克）及不明藥丸7顆等證物。

值得一提的是，警方跟監逮捕過程中，因朱男駕駛粉紅Hello Kitty自小客車，外型特徵明顯，反引起警方注意。

警方表示，朱男到案坦承犯行，供稱該車是限量車款，向朋友所借，因外觀有Hello Kitty圖案，覺得相當特別，深受吸引，拜託朋友租借，沒想到招來警方關注，進而被警方逮捕歸案。

警訊後將朱男依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例等罪嫌，移送高雄地方法院檢察署偵辦。

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