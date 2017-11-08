「柑仔店」吸金4.6億 主嫌3姊弟被聲押禁見

男子陳文宏涉嫌在開設的雜貨店地下室開設說明會，以代操股票，年息60到83%，聯手哥姊，吸金逾4.6億元。（記者陳慰慈攝）

2017-11-08 07:15

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市三重區陳文鶯、陳文隆、陳文宏姊弟3人，涉嫌組成家族吸金集團，以「柑仔店」為掩護，在陳文宏於開設的雜貨店地下室開說明會，以代操股票、保證獲利，年息60到83%，吸金逾4.6億元，新北地檢署昨依違反銀行法，約談陳家3姊弟到案，今凌晨訊後，依有串證之虞，向法院聲押禁見3姊弟。

檢調調查，99年起，陳家三姊弟以投資代為操作股票為由，以每單位10萬元，游說民眾投資，「要大家不要錯過這次發財的機會」，宣稱保證獲利，年息最高達83%，還不定期推出優惠方案，投資者如小孩出國唸書或考上私校，均可提供無息貸款，此外，逢年過節還會發放2000元紅包，出手大方不手軟。

因每年均有高獲利，不少投資人覺得太好賺，拿回部分利息後，本金加碼再投入，並「呷好到相報」，親朋好友一個拉一個加入，甚至還自己站出來，在說明會分享，讓這個家族集團6年來，吸引670位民眾掏錢投資，投資者遍布全台，吸金逾4.6億元，直到今年9月發不出利息，投資民眾始知受騙。

新北地檢署企業犯罪專組檢察官姜長志，昨指揮法務部調查局新北市調查處搜索雜貨店與姊弟3人住處等地共5處搜索，查扣相關帳冊及現金50萬元，並約談陳家3姊弟到案說明，以釐清案情。