涉竊軍品料件 陸軍關渡指揮部2士官長交保

2017-11-08 07:02

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北地檢署偵辦陸軍司令部後勤指揮部汽車基地勤務廠貪瀆弊案，深入追查後發現，陸軍關渡地區指揮部保修連李姓士官長、砲兵營營部連陳姓士官長，涉嫌竊取負責維修養護的中型戰術輪車的的凸輪軸和機油壓力感知器等軍品料件，再交由業者劉仲仁「處理」，檢方今凌晨訊後依涉犯貪污治罪條例，諭令李以5萬元、陳以10萬元交保。

據了解，如劉男交貨給汽基廠的中型戰術輪車的料件短缺，開模重製不符成本，或需要進行樣品測試，便會請李、陳姓士官長將軍品零件偷出，雙方再約好在營區外面交，目前遭竊的零件近20個。

新北地檢署檢肅黑金專組檢察官陳旭華、劉文瀚昨指揮指揮法務部調查局新北市調查處、憲兵指揮部新北市憲兵隊，搜索陸軍關渡地區指揮部保修連，並約談李、陳姓士官長到案說明，以釐清雙方有無利益關係。

檢調調查，劉仲仁等18家業者，長期承作汽基廠辦理的國軍悍馬車、中型戰術輪車等車輛機件、引擎零件等相關採購案，為求順利得標，共組圍標集團，還找黑道到場圍事，再依標案決標金額1％，行賄汽基廠經辦採購業務的士官長黃順暉，換取黃男洩漏標案底價、抽換標單。得標後，集團交付中國進口的劣質產品，再買通汽基廠承辦驗收業務的士官長張弘岳，驗收放水。

不僅如此，管理儲備庫軍用品的張家維及黃柏璁，利用管理漏洞，涉竊噴射幫浦等機件新品，給業者賣出牟利，再由業者提供中國製劣品放回庫房補齊，事成後，劉男等人會親赴汽基廠營區交付士官長等人現金，檢調7月進行第一波搜索，訊後僅張弘岳獲3萬元交保，張家維收押2個月後獲交保，其他人均被延押。

9月，檢調發動第二波搜索，約談負責驗收的士官長黃俊傑、劉家宏，士官長林翌禎、李培祺及進口中國零件的業者蔡逢禧，訊後劉男以5萬元交保，其他3人各以3萬元交保，蔡姓業者則被收押。