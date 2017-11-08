獨家》「賭神」豪宅槍案影像曝光 30秒4彈夾50多發

歹徒開槍畫面。（記者王捷翻攝）

2017-11-08 00:03

〔記者王捷／台南報導〕驚動台南的安平區透天豪宅槍擊案，經過警方一天調查有新的發展，警方懷疑，被害人楊姓「富商」可能因為曾參與職棒簽賭，由於頭腦聰明、贏多賠少，也有人因此佩服他是「賭神」，無形中得罪的了道上人士，因此住家才會慘遭彈襲，目前警方掌握的資訊，槍手疑似是外地人，乘坐大眾交通工具搭計程車到台南犯案。

警方透露，綽號「老鼠」的楊男在賭博圈小有名氣，早期靠「走地」簽賭，起家，「走地」比較正確的說法是「開局下注」，也就是等棒球開打時，才開始下注，比如說，洋基隊對道奇一局上半1比3，組頭會設定賭注選項如「洋基逆轉2分加40分」，或者「道奇被逆轉2分減40分」等，賭注大且相當刺激。

球場變化相當大，早年楊男疑似會以轉播的秒差，來趁組頭還沒改賭注選項時，賺取賭金，不過後來衛星電視普及後，楊男靠著對球場變化的觀察，仍是賺多賠少，也因此在無形中得罪了組頭。

起初，警方接獲錯誤的情資，誤以為槍手是地方人士，豈料經過調查，才發現槍手是乘坐大眾交通工具到現場，停留在楊男家約30秒，就發射了50多發子彈，歹徒先是對空鳴槍，接著朝著楊男家射擊，在換第一次彈夾時因為太緊張，還掉了彈夾。

歹徒一共換了4次彈夾，最後離開前又高舉手槍對空鳴槍，雖然楊男向警方聲稱，自己沒有得罪誰，但警方目前已經組織專案小組，將往賭博圈的人際關係開始調查。