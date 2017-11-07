11/7 大樂透1注獨得3.92億！今彩539頭獎開出1注

2017-11-07 22:27

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（11月7日）開獎的第106000093期大樂透，頭獎1注中獎，獨得3億9276萬6964元，由嘉義市東區北門里林森西路7巷1號的「國華彩券行」開出；第106000266期今彩539，頭獎開出1注，可得800萬元，由台中市豐原區成功路24號1樓的「天助發投注站」開出。

第106000093期大樂透中獎號碼為：「05、06、12、22、30、48，特別號：41」頭獎1注獲得，可得3億9276萬6964元；貳獎共2注獲得，每注可得119萬6833元；參獎共65注獲得，每注可得3萬9658元；肆獎共111注獲得，每注可得1萬4929元；伍獎共2945注獲得，每注可得2000元；陸獎共3080注獲得，每注可得1000元；柒獎共3萬1362注獲得，每注可得400元；普獎共5萬1285注獲得，每注可得400元。

第106000093期49樂合彩中獎號碼為「05、06、12、22、30、48」，四合共3注中獎，每注可得20萬元；三合共97注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3439注中獎，每注可得1250元。

第106000266期今彩539中獎號碼為「03、06、13、25、29」，頭獎1注獲得，可得800萬元；貳獎共199注獲得，每注可得2萬元；參獎共5981注獲得，每注可得300元；肆獎共6萬7619注獲得，每注可獲得50元。

第106000266期39樂合彩中獎號碼為「03、06、13、25、29」，四合摃龜；三合共105注中獎，每注可得1萬1250元；二合共4694注中獎，每注可得1125元。

第106000266期3星彩中獎號碼為「871」，正彩共30注中獎，每注可獲得1萬2500元。

第106000266期4星彩中獎號碼為「6950」，正彩共2注中獎，每注可獲得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」