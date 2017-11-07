世貿兩億鑽石遭竊 檢方鎖定3嫌擬拘提 竟已都離境

業者聲稱失竊珠寶。（記者蕭婷方翻攝）

2017-11-07 23:01

首次上稿 21:35

更新時間 23:01

〔記者謝君臨、姚岳宏／台北報導〕甫閉幕的世貿「台灣珠寶首飾展」驚傳2億元鑽石竊案，有6男2女疑似南亞國籍竊賊，得知伍姓女董把價值2億元的鑽石放在皮包夾袋裡，趁她搬東西上車時，把皮包整個偷走，警方今報請台北地檢署指揮偵辦。據悉，檢警比對照片後已鎖定3名涉案對象身分，檢方並開出拘票拘提，不料發現3嫌昨晚已趁隙離境。

46歲伍姓女董聲稱，遭竊鑽石分別為14克拉粉鑽、7克拉裸鑽及1克拉紅鑽石，另有三枚翡翠戒及1只藍寶石胸針；其中粉鑽價值約1億元，紅鑽石由於極罕見，雖僅1克拉，市價就要6000多萬元，另7克拉鑽石也值2000萬元以上。

檢警調查，這8名外國籍男女行竊後，疑搭計程車離開現場，檢警懷疑，伍姓女董可能早被盯上，歹徒趁她下車開後車廂搬東西的空檔，一邊阻擋警員視線，一邊下手行竊，然而，究竟歹徒為何得知伍女鑽石放置處，以及這些南亞男子是否涉及竊案，都是檢警目前要釐清的方向。

其餘5嫌是否出境？ 待調查釐清

據悉，「台灣珠寶首飾展」昨退場，警方安排警力現場戒護，針對運送珠寶首飾的保全車輛，進出都會特別留意，當時有外籍男向警方問路，員警雖一邊回答，但視線仍未離開較遠處的保全車輛，卻不知原來身旁車輛內竟放有名貴鑽石。

警方目前根據相片比對出2男1女共3嫌，其中1男1女為哥倫比亞籍，1男為墨西哥籍，但檢警今天查出身分要開拘票時，發現3嫌均在昨晚已出境，哥籍1男已抵達杜拜，正轉往土耳其，墨西哥1男及哥籍1女則到香港，刑事局國際科正了解詢問中。至於其餘5嫌是否出境還是在台灣？檢警仍在調查釐清。