獨家》世貿珠寶展2億元鑽石竊案 3嫌已出境

2017-11-07 23:01

首次上稿 21:27

更新時間 23:01

〔記者姚岳宏／台北報導〕世貿一館「台灣珠寶首飾展」驚傳兩億元鑽石竊案，疑有6男2女外國籍竊賊涉案，目前根據相片比對出2男1女共3嫌，其中1男1女為哥倫比亞籍，1男為墨西哥籍，但檢警今天查出身分要開拘票時，哥籍1男已抵達杜拜，正轉往土耳其，墨西哥1男及哥籍1女則到香港，刑事局國際科正了解詢問中。

據了解，目前鎖定的3嫌雖已離境，但並非表示其餘5嫌還在台灣，據了解，檢警尚不知其身分，究竟他們是否出境還是在台灣，檢警還在釐清。