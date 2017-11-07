曠職11日、溢領12萬 消防官遭免職恐損2千萬

2017-11-07 19:58

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市消防局41歲2線2星黃姓消防官連續4年未確實將休假日上傳到差勤系統，涉嫌溢領考績、不休假、超勤等津貼約12萬元。消防局行文銓敘部、確認黃員去年曠職天數達11天，今天召開考績會祭鐵腕，決予兩大過免職處分。由於黃溢領獎金涉貪污罪嫌，已另案交由市府政風處調查。

有基層消防員嘆道，依黃姓消防官資歷，任分隊長月領可達7、8萬元，組員有5、6萬元，再20年可退休，連同退休金，起碼損失2000萬元，相當不值得。

消防局指出，依據《警察人員人事條例》規定「曠職累積達10日以上，即應依相關規定辦理一次記兩大過專案考績」，經比對勤務表與差勤系統休假天數，查出黃員連續4年有曠職情事，分別為2014年2天、2015年3天、2016年11天，今年度原有4天，但已補請假。為確認黃員懲處的適法性、保障其權益，消防局積極為其請示，但經銓敘部函釋確認應依警察人員人事條例、考績法相關規定，給予一次記2大過免職。

黃姓消防官也反映，希望給一條生路、給一個繼續為消防盡份心力的機會，因個人疏失未將勤務表上的休假天數登錄到差勤系統，發現後已主動繳回未休假加班費、薪資共3萬8000多元；他強調，任公職15年來從沒拿過不該拿的錢，絕非故意放黑假，擔任主管時兢兢業業放棄補休，有許多加班時數未休，貢獻給國家。

消防局表示，黃員警專19期畢業，曾任南市消防局搶救科科員，與善化、大內、代理特搜等分隊長職務，在第六大隊擔任組員時，因今年七月無故缺席市府聯合稽查，進而清查差勤發現有多次休假卻未完成請假造成曠職，提報考績會給予9次劣績處分，同時告知黃員自行盤點過去差假有無問題，黃堅稱沒有，卻又急於請調花蓮，經內部調查確認去年度曠職11天。