酒店小姐遭經紀人硬上 創傷後遺症成起訴關鍵

2017-11-07 19:25

〔記者謝君臨／台北報導〕酒店小姐小如（化名）為了替男友詢問如何入行、擔任酒店經紀人，找上自家魏姓經紀人諮詢，雙方為此在公司開包廂面談，不料魏男卻趁機將門上鎖，性侵小如得逞，挨告強制性交罪，魏男雖否認犯行，辯稱雙方是性交易，但因小如出現創傷壓力症候群（Post-traumatic stress disorder，簡稱PTSD，又稱創傷後遺症），台北地檢署認定魏男涉案，今將他起訴。

檢方調查，20多歲女子小如在北市林森北路一家酒店上班，今年3月間，由於小如的男友也想入行擔任酒店經紀人，小如遂找上自家魏姓經紀人，在公司開了一間包廂商討此事，不料，事後小如卻指控魏男趁機將門反鎖，在包廂內性侵她得逞，並在男友陪同下向警方報案。

警方約談魏男到案，他矢口否認犯行，辯稱並未性侵小如，但仍遭警方依涉犯強制性交罪函送北檢偵辦；檢察官庭詢時，魏男改口稱當天2人確曾發生性關係，但那是雙方協議好的性交易，他買小如1小時3000元，事後又多給了1000元，不料卻挨告性侵，但小如否認性交易說法。

事後，檢察官將小如送至醫院進行精神鑑定，發現小如被診斷出有創傷壓力症候群症狀，包括明顯憂鬱、情緒焦慮、感到痛苦、常做惡夢、逃避可能引發創傷回憶或恐懼的地方等，檢察官因而認定魏男涉犯強制性交罪，將他起訴。