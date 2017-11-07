獨家》竹市議員製作假證明 詐領勞部就業輔導費

2017-11-07 18:59

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市議員也是竹市婦女關懷協會總幹事蕭志潔，為詐領培訓班結業學員就業輔導費，且規避違約金處罰，以假證明書捏造就業內容，遭勞動部查出函送新竹檢調偵辦，新竹地檢署偵結，決定給予緩起訴1年處分。

檢調指出，新竹市議員蕭志潔為社團法人新竹市婦女關懷協會總幹事，指示林姓秘書辦理各次行政機關委辦的就業輔導培訓班參標企劃書製作、得標後培訓班執行事務、培訓完畢向委辦行政機關申請補助經費等行政業務。

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署在104年3月間，委由婦女協會承辦「失業者就業職業訓練、觀光與餐旅類暨精緻農業類」職業訓練觀光人才培訓班，載明就業輔導費請領，須以學員訓後就業率為準，婦女協會得按其就業比率，請領每學員3000至5500元不等的就業輔導費。

蕭志潔明知該班級15名學員實際上於訓後90日內並未受雇於新竹市觀光旅遊協會，且該班級學員訓後90日內就業率僅3成，為詐領就業輔導費，並規避違約金處罰，竟指示林姓秘書製作觀光協會僱用證明書15份，虛捏15人於訓後90日內均受雇為觀光協會之特約導覽員，且由錢姓男子蓋印觀光協會大、小章，再由林女登載該班級學員於訓後90日內就業率已達88.8％之虛偽內容，向勞動部企圖溢領7500元就業輔導費，且規避5萬多元的違約金處罰。

直到勞動部電訪15人後察覺有異，轉由政風室調查並函送新竹地檢署偵辦，蕭志潔未詐得就業輔導費，又遭勞動部請求支付違約金，因而未遂。

全案經法務部調查局新竹市調查站移送偵辦，蕭志潔等人於偵訊中均坦承不諱，檢方認為蕭志潔、林女、錢男所為，均涉犯行使偽造私文書、行使業務上登載不實文書與詐欺取財未遂等罪嫌，然因3人均無前科，且到案後坦承犯行，犯後態度良好，且已繳清違約金，因此均給3人緩起訴1年，蕭志潔需向公庫支付緩起訴處分金1萬元。