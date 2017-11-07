醉男打狗出氣打到狗骨折 最重可罰7萬5

2017-11-07 18:15

〔記者葉冠妤／新北報導〕超惡劣！新莊有男子酒醉後虐狗，不但打狗、摔狗，還一路將狗狗從3樓拖到1樓，經鄰居通報後，新北市動保處即刻派員處理，並將狗帶回醫療，依據動保法規定，最高可對傷害動物的行為人處以7萬5000元罰鍰。

新北市動保處指出，日前凌晨接獲新莊區光華派出所通報，在新莊某處有狗狗哀嚎慘叫，通報人說，聽到對面3樓住戶發出酒醉爭吵聲，後來又有狗不斷哀鳴，隨即錄影蒐證，報警處理；住戶被錄到打狗、摔狗、一路把狗拖至1樓的殘忍畫面，影片被放上臉書，引發瘋傳。

動保處說，受虐狗狗名叫嘟嘟，施虐的是飼主的表哥蔡姓男子，到飼主家住2天，因當天凌晨喝酒與飼主發生爭執，後來飼主進房睡覺，蔡男竟然拿無辜的毛寶貝出氣。

動保處當天接獲通報後趕到，將嘟嘟帶回檢查，發現牠左後腳脛骨近端骨折，需要開刀治療，而蔡姓男子確定違反動物保護法，將依法處分。動保處後續將約談飼主，若飼主的確沒有虐狗行為，將要求飼主帶回並付起醫療責任。

動物保護防疫處長陳淵泉說，一時酒醉打狗出氣，不但違反動物保護法會遭受處分，還會傷害人狗感情。嘟嘟在帶回動保處後，依然十分親人，讓人不捨。蔡男故意傷害動物，動保處將依違反動物保護法第6條規定，並依同法第30條第1項第1款規定，處1萬5000元至7萬5000元罰鍰。