不滿報導求償100萬 基隆地政處長告媒體敗訴

2017-11-07 17:41

〔記者林嘉東、俞肇福／基隆報導〕基隆市政府地政處去年9月辦理約聘人員招考，爆發官員替考生竄改答案事件，事後媒體大篇幅報導，處長蘇昱彰認為報導內容毀損名譽，憤而提告求償100萬，法院審理後認為，媒體報導科長抽換考卷、竄改答案，並未背離檢調所欲釐清的事實，且已善盡查證之責，判蘇昱彰敗訴；對此，蘇昱彰受訪指出，等收到判決書後再決定是否上訴。

地政處長蘇昱彰認為，當時該媒體在報導此新聞時，斗大標題「離譜！約聘搞內定，處長偷考卷竄改」嚴重毀損其名譽，因此向2名撰稿記者提起民事侵權損害賠償，求償100萬，法院審理後認為該媒體報導「處長抽換考卷、竄改答案」，並未背離檢調所欲釐清的事實，已善盡媒體查證之責。

此案是法務部調查局基隆市調查站接獲檢舉，基隆市政府安樂地政處去年9月間甄選2名測量助理時，有官員替2名內定考生抽換考卷，竄改答案，經調查，地籍科長張景傳在地政處閱卷時，將呂與陳考卷是非題中答錯的改為正確答案，並據此核定2人的得分數較高。

檢方查出，涉替考生改答案的地籍科長張景傳未從中向2考生收取任何利益，偵查時供出是因為「上級」有意錄取呂姓與陳姓2考生，才替2人竄改答案。因此認為張並非為個人一己私利竄改答案，張的行為似有受「上級」影響，只是「上級」影響力與支配力尚未達刑法認定的共犯，因此認為是張一人所為，最後依偽造文書罪嫌起訴他，法院已於日前依偽造文書罪判張4月徒刑，緩刑2年，但須支付公庫10萬。