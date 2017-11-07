黑心電鍍廠架廢水處理設備、聘專業人員 竟都沒在用…

2017-11-07 17:35

〔記者楊政郡／台中報導〕台中市太平區星煜電鍍公司雖然表面上已僱用取得乙級執造蔡姓操作員，但形同虛設，蔡男竟連公司廢水處理設施的電表開關在哪裡都不知道！環保署3個月6次監測工廠排放水銅離子及氰離子，嚴重超標4至100倍，僅氰化物有一次符合標準，台中地檢署指揮保七總隊三大隊二中隊及環保警察破獲，依違反水污然防治法起訴星煜公司及其劉姓負責人。

起訴書指出，星煜公司以金屬表面處理作業為營業項目，俗稱電鍍廠，也已領有排放許可，排放量是80CMD（立方米/每日），那是指電鍍水已經過廢水處理，聘請有合格證照的操作員操作，符合排放標準銅離子3mg/l，氰離子是1mg/l，而容許污水直接排入地面水體。

但星煜公司聘請的蔡姓操作員不但專業常識不足，連公司廢水處理設施的電表開關在何處都不知道，檢察官讓他去找，遍尋不著，還是公司人員告知才找到。檢察官問他電鍍場會排放何種污染？他竟對電鍍排放廢水中的銅離子及氰離子非常生疏，更把l（公升）認為是重量單位，1l竟認為是100cc！

星煜公司謝姓負責人聲稱，蔡員經常請假，有時1個月請幾十天，蔡不在時由其他職員代替，檢察官讓蔡員操作廢水處理設施試試看，他竟找不到電表開關，認為謝男聘請合格操作員及裝設廢水處理設施，徒具形式。

105年7月起，環保署3個月6次監測星煜公司電鍍廢水排入地面水體牛角坑溝的銅離子及氰離子，竟嚴重超標4至100倍，其中僅氰化物有一次符合標準，污染嚴重，檢察官依違反水污然防治法起訴星煜公司及劉姓負責人。