律師爆土豪哥房子設定抵押避責 朱家回批「搞烏龍」

2017-11-07 17:19

〔記者楊國文／台北報導〕高等法院今審理北市W飯店郭姓女模毒趴命案，郭女律師批評有「土豪哥」稱號的朱家龍將名下2間房子設定抵押權，意圖逃避清償責任應嚴懲，但朱家龍的姑姑爭執表示，朱家未將朱家龍教好，但他絕無逃避應負責任，是早在幾年前買房後即設定抵押，朱的律師指出，朱今年3月在戒治期間，如何辦理設定抵押或對保？

高院今下午提訊朱家龍、洪聖晏、江哲瑋、張子奕等4名在押被告，並傳訊同案被告蔡逸學出庭，朱有多名親友到庭加油打氣，庭訊中，朱等被告均由律師代答。

朱家龍的律師指朱當時僅訂Ｗ飯店到去年12月5日為止，對郭女的死亡，朱也很意外，聲請向Ｗ飯店函調訂房紀錄、朱案發前的入出境資料，另也聲請向桃園永平工商調閱朱家龍每天的簽到紀錄，欲證明他的生活、工作均正常，此外，同案被告律師也聲請向醫院調閱郭女生前腎臟超音波施作等資料。

但檢方認為，郭女死因已獲確認，朱案發時人在台北，不必要向醫院調閱資料或調朱的入出境資料。

郭女律師質疑，上週獲知朱家龍在一審決後將他名下的2間房子向銀行辦理設定抵押權約2500萬元，朱未思考如何彌補過錯，卻想著逃避清償責任，犯後態度惡劣應嚴懲。

朱家龍的姑姑庭後和郭女律師起爭執，質疑律師搞錯了，朱是幾年間買下北市北投區的2間房子後隨即設定抵押，和W飯店案無關。＃