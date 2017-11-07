為8千元殺房東母女 「修復式司法」破局

2017-11-07 17:04

〔記者項程鎮／台北報導〕賣小籠包為生的50歲男子林千任，為了8千元房租冷血殺死房東母女，一審桃園地院認為讓他在監長期教化，應可反省悔改，判處無期徒刑，上訴後，高等法院建議雙方進行對話和療癒創傷等「修復式司法」程序，不過下午高院開庭時，被害人家屬表示不願進行「修復式司法」程序，高院決定12月28日進行審理程序。

在押的林男下午出庭時，對被害人家屬不願進行「修復式司法」程序表示「沒有意見」，受命法官錢建榮當庭再次詢問被害家屬意見，確認全體家屬都不願意進行「修復式司法」程序後，錢表示遺憾，認為「修復式司法」程序應多加推廣，但也要國人願意接受，錢希望以後如有合適的案子，將再推廣「修復式司法」。

2012年5月起，林男向古家承租桃園市中壢區中華路一間店面賣小籠包，每月租金8千元、押金1萬6千元，押金由古家長子拿走，每月8千元租金給84歲的古母當作生活費，後因廚房面臨拆遷，古家長子去年1月要求林男退租，同意可用押金扣抵未付的月租金。

林男答應在2月底搬離，但古家母女要求他仍需繳交2月的8千元房租，去年2月29日早上9點多，林男與古家母女在店內因押金、租金爭議發生口角，林男竟怒持水果刀殺死古家母女，林行凶後，逃亡約19小時在新竹縣山區落網，他逃亡時曾用石頭重砸頭部自殺未遂，被捕後表示懊悔，希望法官判他死刑；他供稱，因手頭很緊，古家出爾反爾，他才情緒失控行凶。